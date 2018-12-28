На Сумщине хранят коноплю мешками У жителя Шосткинского района оперативники изъяли зимний «запас» конопли.

При проведении комплексных оперативных мероприятий сотрудникам криминальной полиции Шостки стала известна информация о жителе одного из населенных пунктов в Шосткинском районе, который может хранить дома наркотиков. Получив санкцию суда на проведение обыска, правоохранители наведались в жилище 50-летнего мужчины.

«На балконе квартиры в многоэтажке владелец хранил более 500 граммов растений, похожих на коноплю, - комментирует Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Их наши сотрудники изъяли и направили на экспертизу».

По словам хозяина, коноплю хранил для собственного употребления.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.