Сумские хоккеистки полностью провалили чемпионат Европы Сегодня, 19 января, в Польше завершается групповой этап молодежного чемпионата Европы по индорхоккею среди девушек.

В последней игре в группе В сборная Украины, почти полностью составленная из сумчанок, играла против сборной России. К сожалению, противопоставить что-либо соперницам наши не смогли, проиграв с разгромным счетом 0:7.

Проиграв все три встречи в группе, наша команда заняла последнее место и теперь будет бороться за выживание в высшем дивизионе с такими же неудачниками группового турнира.