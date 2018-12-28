Сумские хоккеистки полностью провалили чемпионат Европы

В последней игре в группе В сборная Украины, почти полностью составленная из сумчанок, играла против сборной России. К сожалению, противопоставить что-либо соперницам наши не смогли, проиграв с разгромным счетом 0:7.
Проиграв все три встречи в группе, наша команда заняла последнее место и теперь будет бороться за выживание в высшем дивизионе с такими же неудачниками группового турнира.
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