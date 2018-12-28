В Сумах на пожаре погиб хозяин дома Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело человека.

18 января в 11:05 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом доме на ул. Яровой в с. Верхнее Песчаное г. Сумы. На тушение направили дежурный караул 3-й и отделение 1-й государственных пожарно-спасательных частей.

Как было установлено, возгорание произошло внутри здания. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.

В 11:30 пожар был локализован, а в 12:06 - ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался хозяин дома 1983 г.р. Причина возгорания устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.