В Сумах освятили воду в кранах Набраться здоровья на год сегодня можно не только в купели-проруби, но и дома.

Ведь в праздник Крещения водоканал традиционно совершил обряд освящения воды на водозаборах, чтобы вся водопроводная вода в городе стала благодатной и целебной, сообщили в КП «Горводоканал».