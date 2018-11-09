В Сумах освятили воду в кранах

Ведь в праздник Крещения водоканал традиционно совершил обряд освящения воды на водозаборах, чтобы вся водопроводная вода в городе стала благодатной и целебной, сообщили в КП «Горводоканал».
19 января православные христиане отмечают великий праздник - Крещение Господне....
Спасатели назвали места, где в Сумах на Крещение можно купаться в проруби....
Федерация вольной борьбе Роменщины приглашает всех желающих детей (приходить с родителями) установить рекорд на Крещение вместе с борцами....
В последнее время в городе участились случаи, когда водители частных ассенизаторских машин сливают нечистоты в неустановленных для этого местах....
В октябре этого года КП «Горводоканал» Сумского городского совета отказало в допуске должностным лицам инспекции к осуществлению внепланового мероприятия государственного...