В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж)

Праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской церкви. Именно в этот день Иоанн Креститель крестил в реке Иордан Иисуса Христа
Традиционно в этот день возле храмов продают кропильца (букет из трав). Кропильце покупают для того, чтобы им после окропить святой водой жилище.
Прихожане Сумской епархии УПЦ (МП) прошли от Спасо-Преображенского кафедрального собора до ул. Героев Сумщины и провели публичное богослужение с освящением воды на реке Псел у Харьковского моста.
Возле Харьковского моста торжественную литургию освящения воды проводил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий. Торжественное освящение воды закончил символически – выпустил в небо белых голубей
В завершение службы священники и окропили собравшихся святой водой
Желающих окунуться в крещенские воды Псла в этом году не уменьшилось – во всех традиционных местах купания было многолюдно.
Желающих окунуться выстроилась очередь