В Сумах отмечают крещение (фоторепортаж) 19 января христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения Господнего

Праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской церкви. Именно в этот день Иоанн Креститель крестил в реке Иордан Иисуса Христа

Традиционно в этот день возле храмов продают кропильца (букет из трав). Кропильце покупают для того, чтобы им после окропить святой водой жилище.

Прихожане Сумской епархии УПЦ (МП) прошли от Спасо-Преображенского кафедрального собора до ул. Героев Сумщины и провели публичное богослужение с освящением воды на реке Псел у Харьковского моста.

Возле Харьковского моста торжественную литургию освящения воды проводил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий. Торжественное освящение воды закончил символически – выпустил в небо белых голубей

В завершение службы священники и окропили собравшихся святой водой

Желающих окунуться в крещенские воды Псла в этом году не уменьшилось – во всех традиционных местах купания было многолюдно.

Желающих окунуться выстроилась очередь