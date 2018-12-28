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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5159

Сумские биатлонистки провалили эстафету на кубке мира

Женская эстафета в немецком Рупольдинге должна была дать ответ относительно ближайших перспектив украинской команды. Это был тот Рубикон, который определял расстановку приоритетов в этом сезоне. Увы, ход гонки показал, что из заявленных задач на сезон как минимум одна нынешней сборной Украины не по силам.

Уроженка Сум Анастасия Меркушина вернулась на более привычный для себя первый этап и в условиях нервной стартовой толкотни сумела предъявить свой главный козырь – скорострельность при высокой точности. Отработав оба огневых рубежа без единой ошибки, Настя завершила свой этап пятой. То, что отставание от лидеров оказалось более чем полуминутным, было предсказуемо: лучшими на старте эстафеты оказались сборные Франции и Италии, за которых бежали Жюлья Симон и лидер Кубка мира Доротея Вирер. Также особенностью начала гонки стало то, что ни одна из команд, претендующих на высокие места, не допустила провала, при этом сразу 15 сборных первый этап прошли в пределах минуты по отношению к лидерам, пишет biathlon.com.ua.

Сумчанке Вале Семеренко также достались далеко не слабые соперницы. Достаточно сказать, что сразу вслед за нею умчалась Лаура Дальмайер, призванная подтянуть команду Германии после не самого удачного этапа Ванессы Хинц. Подтянуть получилось лишь до четвертой позиции, поскольку идущие впереди сборные Франции, Италии и Словакии не допустили критически много ошибок. Анаис Бескон воспользовалась всего одним запасным патроном и к экватору гонки привела француженок лидерами, опережая преследовательниц на 20 секунд. А вот Валю Семеренко на стойке поджидали серьезные проблемы: две мишени оставались незакрытыми после пяти выстрелов нашей спортсменки, и для того, чтобы обойтись без штрафного круга, Вале пришлось включить все свое самообладание. Но за счет потери времени на стрельбе и очень плохого последнего круга, Семеренко передала эстафету лишь 13-й, имея уже почти двухминутный дефицит от первого места! Впрочем, о первом месте в нынешнем состоянии наших девушек даже мечтать не приходится…

На третьем этапе из числа лидеров отпала Италия – это Николь Гонтье, без преувеличения, валит вторую эстафету своей команды подряд: два круга штрафа уже в лежке – и итальянки отправились бороться за места в топ-десятке. Ну и путем постепенного отсева определилась тройка команд, которые на последнем этапе должны были разыгрывать комплекты наград. Жюстин Бреза сохранила лидерство для команды Франции, несмотря на два запасных патрона на огневых рубежах. К удивлению всех зрителей, уверенней на стрельбе отработала норвежка Тириль Экхофф, подтянувшая свою команду на дистанцию в 14 секунд! И еще на таком же расстоянии шла Германия, за которую на третьем этапе бежала Франциска Пройсс. Сумчанка Юлия Журавок предельно уверенно отработала на огневых рубежах, но на трассе проигрывала прогнозируемо много, и передала наследие Вите Семеренко в виде необходимости выбираться с 17-й позиции!

Все, что удалось нашей лучшей на данный момент биатлонистке – отыграть всего две позиции. 15-е место в женской эстафете – один из худших результатов команды в истории. И это при том, что по точности стрельбы наша команда вошла в ведущую четверку. Еще одна гонка, которую хочется быстрее забыть. Зато по скорости уступили лидерам три с половиной минуты – пропасть. И утешать себя можно лишь трем, что самая темная ночь – пред рассветом. Осталось только проснуться, и сделать это вовремя.

Ну а впереди сборная Франции академично довела дело до победы. И пусть не вводит в заблуждение всего 11-секундный перевес “трехцветных” над финишировавшими вторыми норвежками: финишер француженок Анаис Шевалье вполне контролировала ситуацию. А судьба серебра решилась на последнем огневом рубеже: вновь, как и неделю назад, заключительная стойка стала проигрышной для Германии. В Оберхофе Дениз Херрманн упустила победу, сейчас – серебро. Причем на этот раз не понадобилось даже штрафного круга – достаточно было одного лишнего запасного патрона относительно Марте Олсбю Рйсзеланд, чтобы Норвегия оказалась выше.

В зачете эстафет Украина опустилась на десятое место – даже не вспомнить, когда такое было ранее в середине сезона. Ну и о борьбе за максимальную квоту уже можно забыть: отставание в 423 очка не отыгрывается, особенно если учесть тот уровень формы наших девушек, который в одночасье невозможно поднять до планки, установленной лидерами. Пока же наша команда – восьмая.

Ну и в дополнение к безрадостной картине Рупольдинга – анонс воскресных масс-стартов, в которых Украину будет представлять лишь Дмитрий Пидручный.

Эстафета. Женщины
1. Франция Франция (0+4) 1:09:27,7
2. Норвегия Норвегия (0+7) +11,5
3. Германия Германия (0+9) +23,4
4. Швеция Швеция (0+9) +1:29,0
5. Россия Россия (0+14) +1:46,2
6. Словакия Словакия (1+7) +1:57,7
7. Австрия Австрия (2+5) +2:03,5
8. Беларусь Беларусь (2+7) +2:07,8

15. Украина Украина (0+7) +3:56,7

Спорт Биатлон

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