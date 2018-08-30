В Ромнах установили рекорд Украины Сегодня, 19 января, в Ромнах прошло массовое купание детей в крещенской купели.

Праздник Крещения отметили массовым купанием детей (воспитанников ОО «Федерация вольной борьбы Роменщины» и не только), тем самым установив рекорд Украины.

Мероприятие посетила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, которая вручила сертификат о том, что отныне рекорд Украины - 218 детей, искупавшихся в проруби.

До сих пор в Национальном Реестре Рекордов был рекорд только взрослого моржевания, который был зарегистрирован в 2016 году в Херсоне - в Днепре в течение 4 часов искупались 1017 человек.