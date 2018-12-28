Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:34160

Сумские баскетболисты обыграли днепрян

Сегодня, 19 января, БК «СумДУ» принимал команду «Днепр-2-ДВУФК-СДЮШОР № 5».

Игра 11-го тура чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге прошла в спортзале 3-го корпуса СумГУ на Петропавловской. Первую четверть матча выиграли гости 18:25, во второй сумчане почти нагнали соперника 45:46. В третьей включили максимальные обороты 73:55 и просто доваели игру до победы 96:74 (18:25, 27:21, 28:9, 22:20).

Лучшими в составе хозяев были: Игорь Кривич – 23 очка + 9 передач, Виталий Игнатченко – 13 очков, Максим Мочалов – 13 очков + 6 подборов, Антон Решетило – 13 очков + 10 подборов, Игорь Стародуб – 11 очков.

Остальные матчи дня:

Золотой Век (Кропивницкий) 90:98 Hико-Баскет-СДЮСШОР№4-МВУФК-ЦОП (Николаев)

СК Прометей (Каменское) 102 50 Мариуполь (Мариуполь)

Кривой Рог КНУ-КГПУ (Кривой Рог) 98:91 Кремень-КДЮСШ-2 (Кременчуг)

У сумчан 7 побед и 12 поражений и 6-ое из 9-ти место в турнирной ьаблице группы 1.

Завтра в 12.00 пройдет повторная игра.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

По тематике

Сумские баскетболисты примут днепрян (трансляция)
Сегодня 09:20

Сумские баскетболисты примут днепрян (трансляция)

Сегодня, 19 января, в Сумах пройдет первый матч между "ШВСМ-СумДУ" и "Днепром-2"....

Сумские баскетболисты сыграют с днепрянами
Вчера 09:16

Сумские баскетболисты сыграют с днепрянами

19-20 января в Сумах пройдут игры 11-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

Сумчан приглашают на баскетбол
15.01.2019 13:40

Сумчан приглашают на баскетбол

19-20 января в Сумах пройдут игры 11-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

Ахтырские школьники выиграли Суперкубок Сумщины
14.01.2019 15:50

Ахтырские школьники выиграли Суперкубок Сумщины

12 января в Сумах разыграли Суперкубок Сумщины по баскетболу среди школьников....

БК «СумДУ» уступил харьковчанам
13.01.2019 18:06

БК «СумДУ» уступил харьковчанам

В повторной игре 10-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге сильнее были гости....

view counter
view counter

Статьи

Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.