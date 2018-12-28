Сумские баскетболисты обыграли днепрян

Игра 11-го тура чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге прошла в спортзале 3-го корпуса СумГУ на Петропавловской. Первую четверть матча выиграли гости 18:25, во второй сумчане почти нагнали соперника 45:46. В третьей включили максимальные обороты 73:55 и просто доваели игру до победы 96:74 (18:25, 27:21, 28:9, 22:20).
Лучшими в составе хозяев были: Игорь Кривич – 23 очка + 9 передач, Виталий Игнатченко – 13 очков, Максим Мочалов – 13 очков + 6 подборов, Антон Решетило – 13 очков + 10 подборов, Игорь Стародуб – 11 очков.
Остальные матчи дня:
Золотой Век (Кропивницкий) 90:98 Hико-Баскет-СДЮСШОР№4-МВУФК-ЦОП (Николаев)
СК Прометей (Каменское) 102 50 Мариуполь (Мариуполь)
Кривой Рог КНУ-КГПУ (Кривой Рог) 98:91 Кремень-КДЮСШ-2 (Кременчуг)
У сумчан 7 побед и 12 поражений и 6-ое из 9-ти место в турнирной ьаблице группы 1.
Завтра в 12.00 пройдет повторная игра.
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