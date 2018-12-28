Сумские хоккеистки вылетели из первого дивизиона чемпионата Европы В Польше продолжается молодежный чемпионат Европы по индорхоккею среди девушек.

После неудачного группового турнира (три поражения) сборная Украины, почти полностью составленная из сумчанок, играет за выживание с неудачниками, которые не вышли в полуфинал. В первой игре соперницами были польки, которые выиграли у наших со счетом 4:2 (голы за украинок забивали Алевтина Шалыгина и Валерия Зайцева).

Завтра у наших последняя игра против белорусок, которые сегодня обыграли чешек 8:0. Однако эта игра уже ничего не решает, так как наши, даже если выиграют, могут подняться максимум на 7-ое место. А два последних команды вылетают во второй дивизион.