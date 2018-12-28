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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:57174

Сумские хоккеистки вылетели из первого дивизиона чемпионата Европы

В Польше продолжается молодежный чемпионат Европы по индорхоккею среди девушек.

После неудачного группового турнира (три поражения) сборная Украины, почти полностью составленная из сумчанок, играет за выживание с неудачниками, которые не вышли в полуфинал. В первой игре соперницами были польки, которые выиграли у наших со счетом 4:2 (голы за украинок забивали Алевтина Шалыгина и Валерия Зайцева).

Завтра у наших последняя игра против белорусок, которые сегодня обыграли чешек 8:0. Однако эта игра уже ничего не решает, так как наши, даже если выиграют, могут подняться максимум на 7-ое место. А два последних команды вылетают во второй дивизион.

Спорт Индорхоккей

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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