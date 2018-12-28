Сумские хоккеистки вылетели из первого дивизиона чемпионата Европы

После неудачного группового турнира (три поражения) сборная Украины, почти полностью составленная из сумчанок, играет за выживание с неудачниками, которые не вышли в полуфинал. В первой игре соперницами были польки, которые выиграли у наших со счетом 4:2 (голы за украинок забивали Алевтина Шалыгина и Валерия Зайцева).
Завтра у наших последняя игра против белорусок, которые сегодня обыграли чешек 8:0. Однако эта игра уже ничего не решает, так как наши, даже если выиграют, могут подняться максимум на 7-ое место. А два последних команды вылетают во второй дивизион.
Сегодня, 19 января, в Польше завершается групповой этап молодежного чемпионата Европы по индорхоккею среди девушек....
Сегодня, 18 января, в Польше сборная Украины по индорхоккею сыграла второй матч в рамках молодежного чемпионата Европы среди женщин....
Сегодня, 18 января, в Польше стартовал молодежный чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин....
18-20 января в г. Тарновски Горы (Польша) пройдет молодежный чемпионат Европы по индорхоккею среди девушек....
Сегодня, 13 января, в Сумах завершился второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин....