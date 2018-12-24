В Сумах наградили лучших легкоатлетов области В рамках Открытого чемпионата Сумской области по легкой атлетике в помещении состоялось награждение памятными призами лучших спортсменов и тренера прошлого года.

Именно эти легкоатлеты принесли наибольшее количество очков по системе «спорт высших достижений» в копилку нашей области.

Лучшей легкоатлеткой 2018 года среди девушек стала воспитанница областной ДЮСШ Ирина Коваль. Тренирует спортсменку Корж Светлана Александровна.

Среди юношей лучшим стал воспитанник областной ДЮСШ и тренера Владимира Павловича Беликова Алексей Кирилин.

Среди юниорок лучшей стала воспитанница Восточного ЦОПа и тренера Билодида Олега Федоровича Виктория Луника.

Среди юниоров лучшим стал воспитанник областной ДЮСШ и тренера Бондаренко Евгения Михайловича Ярослав Демченко.

Среди женщин в возрасте до 23 лет (категория «женщины молодежь») лучшей легкоатлеткой 2018 года стал воспитанница Восточного ЦОПа и тренера Билодида Олега Федоровича Анастасия Шишняк.

Лучшим легкоатлетом 2018 года среди мужчин в возрасте до 23 лет стал воспитанник Восточного ЦОПа и тренера Билодида Олега Федоровича Михаил Тютюнников.

Среди женщин и одновременно лучшим легкоатлетом 2018 года в абсолютном зачете (среди всех атлетов) стала воспитанница семьи тренеров Кривохижих Инна Кашина, которая представляет Сумскую областную ШВСМ.

Среди мужчин лучшим стал представитель Сумской областной ШВСМ Владимир Супрун. Тренирует спортсмена Николай Павлович Гудым.

В номинации «Тренер года» в 2018 году победил тренер-преподаватель областной ДЮСШ и Восточного ЦОПf, Заслуженный тренер и заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Олег Федорович Билодид.