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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46218

Сумские хоккеистки стали последними на чемпионате Европы

Сегодня, 20 января, в Польше завершается молодежный чемпионат по индорхоккею среди девушек.

Сборная Украины, почти полностью составленная из сумчанок, проиграла и пятый матч. Теперь белорускам, сумев забить всего один мяч (забила Анна Щербань уже при счете 0:4) и пропустив пять.

В итоге последнее место на чемпионате, и в следующем турнире наши будут играть во втором дивизионе.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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