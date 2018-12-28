Сумские хоккеистки стали последними на чемпионате Европы

Сборная Украины, почти полностью составленная из сумчанок, проиграла и пятый матч. Теперь белорускам, сумев забить всего один мяч (забила Анна Щербань уже при счете 0:4) и пропустив пять.
В итоге последнее место на чемпионате, и в следующем турнире наши будут играть во втором дивизионе.
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