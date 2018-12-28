Сумские хоккеистки стали последними на чемпионате Европы Сегодня, 20 января, в Польше завершается молодежный чемпионат по индорхоккею среди девушек.

Сборная Украины, почти полностью составленная из сумчанок, проиграла и пятый матч. Теперь белорускам, сумев забить всего один мяч (забила Анна Щербань уже при счете 0:4) и пропустив пять.

В итоге последнее место на чемпионате, и в следующем турнире наши будут играть во втором дивизионе.