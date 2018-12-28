В Сумах накрыли наркосеть На Сумщине разоблачили масштабную схему сбыта наркотиков.

Прокуратурой Сумской области совместно с детективами Следственного управления ГУ НП в Сумской области, Сумским Управлением внутренней безопасности ДВБ НП Украины, Управлением противодействия наркотиков ГУ НП в Сумской области, при оперативном сопровождения спецподразделения «КОРД» в рамках расследования уголовного производства разоблачена масштабная схема сбыта наркотического средства «метадон», действовавшей в г. Сумы и области.

В субботу, 19 января 2019 года, во время проведения совместной операции правоохранительными органами задержаны 3 человека, которые организовали и осуществляли сбыт наркотиков. Сразу же по месту жительства задержанных и лиц, которым реализовывались указанные наркотические вещества, проведено 16 санкционированных обысков. Во время указанных следственных действий изъято вещество, внешне похожее на «метадон», большое количество вещества растительного происхождения, фасовочный материал, весы, предметы, похожие на оружие, и около 20 тыс. грн наличных.

Задержанным сумчан сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц) УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному обороту наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры области.