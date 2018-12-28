БК «СумДУ» снова обыграл днепрян

Как и вчера, сильнее были хозяева площадки 86:80 (18-20, 29-21, 15-17, 24-22). Лучшими в составе сумчан были: Виталий Игнатченко – 22 очка, Игорь Кривич – 17 очков + 9 подборов + 5 передач + 7 перехватов (!), Игорь Стародуб – 15 очков + 5 подборов + 14 передач (!) + 9 перехватов (!), Игорь Юркевичус – 11 очков.
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