Вторая лига: «Технология» проиграла в Харькове

Третья победа кряду максимально приблизила харьковчан к выходу из подгруппы.
«Symbol» (Харьков) - «Технология» (Сумы) 5:2 (0:1)
«Symbol»: 99.Тарасов - 5.Кононов, 7.Лоншаков, 8.Бурлака, 10.Волоткович, 11.Лукашенко, 13.Сопон (к), 16.Волобуев, 17.Яковенко, 18.Сагайдачный, 21.Комиссаров, 78.Дубич
«Технология»: 17.Гуменюк - 6.Чеглов, 7.Пацюк Андрей, 9.Загорулько, 14.Колесник, 15.Петраков (к), 21.Пацюк Денис, 22.Смоляк, 23.Окопный - 1.Нагорный
Голы: Сагайдачный (12, 40), Сопон (27, 38), Волобуев (27) - Загорулько (2), Петраков (35)
Предупреждения: Волобуев (2), Сагайдачный (21) - Колесник (30)
На 18-ой минуте Андрей Пацюк («Технология») не реализовал дабл-пенальти
На 33-ей минуте Владислав Колесник («Технология») не реализовал дабл-пенальти
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