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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:0872

Вторая лига: «Технология» проиграла в Харькове

Сумская «Технология» в рамках третьего тура чемпионата Украины по футзалу среди команд Второй лиги в группе 4 уступила в Харькове местному клубу «Symbol».

Третья победа кряду максимально приблизила харьковчан к выходу из подгруппы.

«Symbol» (Харьков) - «Технология» (Сумы) 5:2 (0:1)

«Symbol»: 99.Тарасов - 5.Кононов, 7.Лоншаков, 8.Бурлака, 10.Волоткович, 11.Лукашенко, 13.Сопон (к), 16.Волобуев, 17.Яковенко, 18.Сагайдачный, 21.Комиссаров, 78.Дубич

«Технология»: 17.Гуменюк - 6.Чеглов, 7.Пацюк Андрей, 9.Загорулько, 14.Колесник, 15.Петраков (к), 21.Пацюк Денис, 22.Смоляк, 23.Окопный - 1.Нагорный

Голы: Сагайдачный (12, 40), Сопон (27, 38), Волобуев (27) - Загорулько (2), Петраков (35)

Предупреждения: Волобуев (2), Сагайдачный (21) - Колесник (30)

На 18-ой минуте Андрей Пацюк («Технология») не реализовал дабл-пенальти

На 33-ей минуте Владислав Колесник («Технология») не реализовал дабл-пенальти

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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