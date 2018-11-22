Сумские гандболисты стартуют в кубке Украины

На этой стадии будут играть команды Первой и Высшей лиг. Клубы Суперлиги стартуют с 1/8 финала, а финалисты прошлогоднего Кубка «МОТОР» и ZTR начнут борьбу со стадии 1/4 финала.
Кубок Украины среди мужских команд
1/16 финала
Матчи 2/3 февраля - 9/10 февраля
УГХТУ (Днепр) - ДЮСШ-Лагутина «МОТОР-3» (Запорожье)
СумГУ (Сумы) - БВУФК (Бровары)
16/17 февраля - 23/24 февраля
«Карпаты» (Ужгород) - Одесская область
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