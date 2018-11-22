Сумские гандболисты стартуют в кубке Украины Кубок Украины-2018/2019 среди мужских команд стартует 2-3 февраля, когда состоятся первые матчи 1/16 финала.

На этой стадии будут играть команды Первой и Высшей лиг. Клубы Суперлиги стартуют с 1/8 финала, а финалисты прошлогоднего Кубка «МОТОР» и ZTR начнут борьбу со стадии 1/4 финала.

Кубок Украины среди мужских команд

1/16 финала

Матчи 2/3 февраля - 9/10 февраля

УГХТУ (Днепр) - ДЮСШ-Лагутина «МОТОР-3» (Запорожье)

СумГУ (Сумы) - БВУФК (Бровары)

16/17 февраля - 23/24 февраля

«Карпаты» (Ужгород) - Одесская область