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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские гандболисты стартуют в кубке Украины

Кубок Украины-2018/2019 среди мужских команд стартует 2-3 февраля, когда состоятся первые матчи 1/16 финала.

На этой стадии будут играть команды Первой и Высшей лиг. Клубы Суперлиги стартуют с 1/8 финала, а финалисты прошлогоднего Кубка «МОТОР» и ZTR начнут борьбу со стадии 1/4 финала.

Кубок Украины среди мужских команд

1/16 финала

Матчи 2/3 февраля - 9/10 февраля

УГХТУ (Днепр) - ДЮСШ-Лагутина «МОТОР-3» (Запорожье)

СумГУ (Сумы) - БВУФК (Бровары)

16/17 февраля - 23/24 февраля

«Карпаты» (Ужгород) - Одесская область

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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