Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31136

Сумского пенсионера обманул псевдобанкир

Злоумышленник действовал по хорошо известной схеме - в телефонном разговоре он назвался работником банка, сообщил о блокировании банковской карты, а затем, под предлогом разблокирования, обманул 76-летнего сумчанина на 25255 гривен.

Полицейским пенсионер рассказал, что ему на мобильный позвонил незнакомый мужчина, который назвался работником банка и сообщил, что его пенсионная карта заблокирована. Он предложил помочь восстановить ее действие, не идя в банк. А когда дедушка согласился, он выведал у него всю секретную информацию, в том числе пин-код от карточки, после чего со счета пожилого сумчанина исчезли все деньги в сумме 25255 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители ведут поиски афериста и подчеркивают, все банковские операции проводятся исключительно в банковских учреждениях, и если речь идет о ее разблокировки и нужно назвать номер документа или другие секретные коды, цифры или данные, которые вас просят назвать по телефону, будьте уверены, звонят мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

16.01.2019 16:13

Роменчанку «надул» фейковый банкир

Жертвой мошенника стала пенсионерка из Ромен, которая под предлогом разблокирования своей пенсионной банковской карточки потеряла 10 000 гривен....

16.01.2019 11:00

Жительница Шостки отдала фейковому банкиру 8 тысяч

Аферист обманул 43-летнюю жительницу Шостки....

15.01.2019 16:20

На Сумщине мошенники продолжают проводить «денежную реформу»

С начала года на территории области полиция уже зарегистрировала 11 случаев мошенничества, большую часть из которых удалось раскрыть....

09.01.2019 16:30

Жертвой интернет-мошенников стал доверчивый ахтырчанин

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная... 1

09.01.2019 08:31

Фейковый банкир развел роменчанина на 30 тысяч

Жертвой афериста стал 39-летний житель Ромен, которому с незнакомого номера позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка и сообщил,...

Новости

Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України
Сегодня 08:04
Сумские копы вломились в квартиру на помощь маленькой девочке, плач которой переполошил весь дом (видео)
Сегодня 15:19
Россиянка пыталась вывезти из Украины старинные монеты
Сегодня 15:00
В Сумах накрыли незаконную АЗС и склад горючего
Сегодня 14:36
В передаче в Сумской СИЗО нашли наркотики в сахаре
Сегодня 14:31
В Сумах нашли без вести пропавшую 18-летнюю роменчанку
Сегодня 14:24
В Сумской мэрии обеспокоились безопасностью достройки универмага «Киев»
Сегодня 14:01
Крещенские праздники на Сумщине прошли без значительных нарушений общественного порядка
Сегодня 13:54
В Сумах у студентки отобрали мобильник
Сегодня 13:46
На Сумщине на 10% превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу
Сегодня 13:32
Криминогенная ситуация в Сумах за неделю
Сегодня 13:29
Кабмин утвердил состав госпитальных округов в Сумской области
Сегодня 13:22
view counter
view counter

Статьи

Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.