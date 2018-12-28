Сумского пенсионера обманул псевдобанкир

Полицейским пенсионер рассказал, что ему на мобильный позвонил незнакомый мужчина, который назвался работником банка и сообщил, что его пенсионная карта заблокирована. Он предложил помочь восстановить ее действие, не идя в банк. А когда дедушка согласился, он выведал у него всю секретную информацию, в том числе пин-код от карточки, после чего со счета пожилого сумчанина исчезли все деньги в сумме 25255 гривен.
В полиции по данному факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители ведут поиски афериста и подчеркивают, все банковские операции проводятся исключительно в банковских учреждениях, и если речь идет о ее разблокировки и нужно назвать номер документа или другие секретные коды, цифры или данные, которые вас просят назвать по телефону, будьте уверены, звонят мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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