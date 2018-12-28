«Food Centre-CумДУ» выдал триллер в Кубке Украины

«Food Centre-CумДУ» — «АРПИ Запорожье» — 4:4
«Food Centre-CумДУ»: Козаченко — Дробоног, Игумнов, Катеринин, Мысловский, Грибачёв, Зеленский, Сорока, Прощенко, Острога, Велиев — Петухов
«АРПИ Запорожье»: Васильченко — Эссаргини, Коллинс, Гай, Трубаров, Моспан, Лемиш, Кондращенко, Огнистый, Олищук, Будин, Харченко — Гурко
Голы: Мысловский, 4, Игумнов, 23 (с пенальти), Катеринин, 28, Острога, 30 — Харченко, 4, Будин, 30, Лемиш, 33, 34
Предупреждения: Зеленский, 40 — Гай, 12, Олищук, 25
Ответный матч пройдёт через две недели. Ориентировочная дата — 2 февраля.
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