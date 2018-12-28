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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:35368

В Сумах произошла массовая авария с мусоровозом

В результате ДТП на улице Харьковской повреждены три транспортные средства.

Происшествие случилось 19 января, около 14 часов 20 минут.

Патрульные огородили место ДТП и установили, что на улице Харьковской водитель ВАЗ, включив указатель поворота, осуществлял поворот налево, а едущий позади водитель Volkswagen, включив указатель поворота, объезжал авто с правой стороны. В это время, следуя позади легковушки Volkswagen, 41-летний водитель автомобиля Ford Cargo (мусоровоз) не учел дорожную обстановку, не придерживался безопасной скорости движения, а также безопасной дистанции, после чего сначала столкнулся с Volkswagen, а затем с ВАЗ.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водителя Ford Cargo административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

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