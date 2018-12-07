Сегодня в Сумах стартует фестиваль ледяных скульптур 21 января в 9:00 начинается фестиваль ледяных скульптур.

Об этом сообщил в Фейсбуке куратор Городка зимних развлечений на Театральной площади, созданного за средства общественного бюджета, Вадим Дубоделов.

«21 января в 9:00 начинаем Фестиваль ледяных скульптур. 14:00 - открытый мастер-класс от Александра Лузана, специалиста льда и снега, участника многих фестивалей в разных странах мира, куратора трех выставок ледяных скульптур в Сумах.

Бонус для посетителей городка зимних развлечений - обновленный цветной каток», - написал он.