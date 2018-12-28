В Сумах завершают схему теплоснабжения города Разработка схемы теплоснабжения города Сумы на завершающей стадии.

Об этом сегодня, 21 января, на аппаратном совещании сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- Мы проводили на прошлой неделе совещание, и я приглашаю сегодня всех, кто принимал участие в разработке схемы теплоснабжения, и сегодня после обеда со всеми документами, - начал мэр. – Остался один или два шага до того, чтобы ее уже подготовить и сделать. Мы с вами почему приостановили, то есть не ускоряли эту работу? Потому что мы ждали все-таки предложений и изменение методики от Минрегиона и НКРЭКУ. Их нет. Может и будет, но поэтапно, не за один год, поэтому не нужно ждать окончательного их ответа. Давайте сделаем схему. Мы знаем, какой она должна быть. Там осталось только нанести объекты, где и каким образом будет происходить обеспечение теплом жилье наших горожан. Пожалуйста, всю информацию вместе с управлением архитектуры предоставить, нанести ее и завершить работу. Чтобы никто там из некоторых личностей в облгосадминистрации не говорили, что что-то не разрабатывается… Хочу обратить внимание, что, например, в Глухове такая схема разработана, а у нас на стадии завершения. А в других городах области ее нет. Обратите на это внимание.

А вы, Надежда Григорьевна (Покутняя - замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» - Ред) и вы, Николай Викторович (Жовтобрюх – директор котельной Северного промузла - Ред), вы принимаете активное участие в разработке схемы теплоснабжения, активную… Потому что без вас, без информации ,которую вы должны предоставить, мы также ее не сделаем эффективной и качественной.

- Все исходные данные для разработки схемы теплоснабжения мы предоставили, - ответила Надежда Покутняя. – Также работаем с подрядными организациями.