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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 47 ЧП

В результате пожаров погиб один человек. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 45 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено материальных ценностей на общую сумму более 2 млн 197 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, зимой увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!

Обогревая дом следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра. При использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Предостерегаем - самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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