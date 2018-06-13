В Сумах выполнили призыв всего на 37% Об этом сообщил представитель Сумского военкомата сегодня, 21 января, на аппаратном совещании в мэрии.

По его словам, всего было вызвано на призывную комиссию 2810 человек, пришли 2174, 636 не пришли. Признаны пригодными к военной службе – 2058, призваны на срочную службу - 57, их отправили в войска. Это всего 37% от плана.

Отсрочек от призыва предоставлено 1825, из них по семейным обстоятельствам – 33, для продолжения учебы – 1353, по другим обстоятельствам – 431. Признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья – 22, признаны непригодными – 80. Всего за время призыва направлено на медицинские обследования – 114, 14 из них пока не завершили обследования.