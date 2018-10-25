В пригородной маршрутке травмировалась молодая мама. Водитель даже не извинился 19 января в маршрутке Сумы – Николаевка произошел несчастный случай.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Юлия Красуля.

«Друзья! Обращаюсь ко всем вам не остаться равнодушными и помочь распространить этот сообщение. Это касается нашего перевозчика (рейс Сумы - Николаевка) Масюк Т.А. Сегодня на рейсе в 10.00 из Сум на подъезде к Николаевке по вине водителя пострадала молодая девушка, у которой на руках была 3-летний ребенок. Водитель ехал крайне неосторожно, дважды люди прыгали с сидений, а на третий раз девушка упала. Ребенка успели подхватить неравнодушные пассажиры, а она ударилась о ступени и получила серьезные травмы. Водитель даже не остановился, не спросил, как она себя чувствует, а вместо извинения, нагрубил. Уважаемая Татьяна Алексеевна, я надеюсь, что этот пост дойдет до Вас, потому что на телефонные звонки Вы не отвечаете. Скажите, что еще должно произойти на нашем рейсе, чтобы вы приняли меры к своим водителям. Уже не говорим о техническом состоянии маршруток, потому что понимаю, что это сейчас дорого, но человечность и сострадание, это же бесплатно. Или Вы совсем не платите водителям деньги, или они отбывают принуждение, почему они такие агрессивные?

Друзья, давайте не оставаться равнодушными и защитим себя и своих детей, ведь мы все пассажиры и завтра это может произойти с нами», - написала она.