За убийство коллеги в АТО сумскому милиционеру дали 14 лет Сегодня, 21 января, Заречный районный суд г. Сумы принял решение относительно должностного лица УМВД Украины в Сумской области Евгения Дмитренко.

Его обвинили в убийстве капитана роты особого назначения милиции «Сумы» Ивана Волкова, которое произошло 28 февраля 2015 года. Тогда Иван Волков умер от смертельного ранения в районе Славянска Донецкой области. Суд постановил применить к обвиняемому наказание в виде 14 лет лишения свободы, пишет sumy.today.