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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00388

За убийство коллеги в АТО сумскому милиционеру дали 14 лет

Сегодня, 21 января, Заречный районный суд г. Сумы принял решение относительно должностного лица УМВД Украины в Сумской области Евгения Дмитренко.

Его обвинили в убийстве капитана роты особого назначения милиции «Сумы» Ивана Волкова, которое произошло 28 февраля 2015 года. Тогда Иван Волков умер от смертельного ранения в районе Славянска Донецкой области. Суд постановил применить к обвиняемому наказание в виде 14 лет лишения свободы, пишет sumy.today.

Право Александр Волков Приговор суда Убийство в АТО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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