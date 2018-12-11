За убийство коллеги в АТО сумскому милиционеру дали 14 лет

Его обвинили в убийстве капитана роты особого назначения милиции «Сумы» Ивана Волкова, которое произошло 28 февраля 2015 года. Тогда Иван Волков умер от смертельного ранения в районе Славянска Донецкой области. Суд постановил применить к обвиняемому наказание в виде 14 лет лишения свободы, пишет sumy.today.
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