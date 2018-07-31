В Сумах обнаружили бешеную лису Труп животного был найден после обеда 18 января на клумбе Сумского государственного университета.

В тот же день была проведена экспертиза, поздно вечером специалисты Госпродпотребслужбы получили ее результаты. Подозрение на бешенство подтвердилось.

Как сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Сумской области, на два месяца в районе университета вводятся карантинные меры, ограничивающие проведение мероприятий с животными. Кроме того, будет проведена дополнительная пвакцинация и возможно отлов бездомных животных и их усыпление. О последнем должна сегодня принять решение специальная комиссия в Сумском горсовете, пишет Sumy.Today.