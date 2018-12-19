ОРВИ в Сумах идет на спад, зато появился грипп За прошлую неделю в Сумах зарегистрировано 2154 случая заболевания ОРВИ, что на 3,5 % меньше, чем на предыдущей неделе.

Среди заболевших 58% это дети. Интенсивный показатель заболеваемости на 16,2% больше, чем годовой показатель. За неделю были госпитализированы 110 жителей города, из них почти 43% - дети. Было зарегистрировано 17 случаев заболевания гриппом. Летальных случаев нет, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко сегодня, 21 января, на аппаратном совещании в мэрии.