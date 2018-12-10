Сколько сумчан подписали декларации с врачами В Сумах продолжается кампания по подписанию деклараций с врачами первичного звена.

На сегодня 197 275 сумчан уже заключили декларации с врачами, это составляет 74% от зарегистрированного в Сумах населения, сообщили в горотделе здравоохранения.