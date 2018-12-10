Сколько сумчан подписали декларации с врачами

На сегодня 197 275 сумчан уже заключили декларации с врачами, это составляет 74% от зарегистрированного в Сумах населения, сообщили в горотделе здравоохранения.
Согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 января 2019 № 17-р в пределах Сумской области создано 6 госпитальных округов: Сумской,...
Сумщина в 2018 году достойно сработала в рамках реализации медицинской реформы....
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации рассказал начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко....
Более 178 тысяч сумчан уже заключили декларации с врачами....
Сумская область занимает 8-ое место в Украине по количеству подписанных населением деклараций с врачами....