В Сумах Белопольское шоссе пока без троллейбусов (обновлено) Из-за ДТП, произошедшего на участке дороги по ул. Белопольское шоссе троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал».

Изменение направления маршрута временное на период работы на месте аварии патрульной полиции, сообщили в КП «Электроавтотранс». Авария произошла в районе перекрестка ул. Белопольское шоссе и 8 Марта, где столкнулись ВАЗ 2109 и грузовик «Рено». Сейчас сотрудники управления патрульной полиции в Сумской области оформляют материалы админдела, выясняя, кто стал виновником. Движение затруднено… В 11.40 троллейбусы возобновили движение.