В Сумах Белопольское шоссе пока без троллейбусов (обновлено)

Изменение направления маршрута временное на период работы на месте аварии патрульной полиции, сообщили в КП «Электроавтотранс».
Авария произошла в районе перекрестка ул. Белопольское шоссе и 8 Марта, где столкнулись ВАЗ 2109 и грузовик «Рено». Сейчас сотрудники управления патрульной полиции в Сумской области оформляют материалы админдела, выясняя, кто стал виновником. Движение затруднено…
В 11.40 троллейбусы возобновили движение.
На пр. Курский в направлении ул. Ковпака грузовая фура, припаркованная на полосе общественного транспорта, делает невозможным движение троллейбусов....
Пока сумские чиновники думали, как им купить троллейбусы, электротранспорт довольно ощутимо подорожал....
Из-за обрыва контактной сети на участке дороги «Мануфактура» - «ул. Даргомыжского» остановлено движение электротранспорта....
Из-за стремительного снижения температурного режима, что стало причиной обледенения троллеи, некоторые троллейбусы (преимущественно марки «Богдан») обесточиваются....
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