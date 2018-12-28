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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42276

В Сумах Белопольское шоссе пока без троллейбусов (обновлено)

Из-за ДТП, произошедшего на участке дороги по ул. Белопольское шоссе троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал».

Изменение направления маршрута временное на период работы на месте аварии патрульной полиции, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Авария произошла в районе перекрестка ул. Белопольское шоссе и 8 Марта, где столкнулись ВАЗ 2109 и грузовик «Рено». Сейчас сотрудники управления патрульной полиции в Сумской области оформляют материалы админдела, выясняя, кто стал виновником. Движение затруднено…

В 11.40 троллейбусы возобновили движение.

Общество Троллейбусы

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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