Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57253

Полиция отпустила «подрывников» храма УПЦ МП в Сумах

Для объявления подозрения двум мужчинам, которые бросили пиротехническое средство в помещение Спасо-Преображенского кафедрального собора в Сумах, недостаточно доказательств.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Наталью Науменко.

«По данному факту открыли уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса «Хулиганство». Она не предполагает применение к фигурантам события меры пресечения. Для переквалификации этой статьи в другую, которая позволяла бы применить к этим молодым людям меры пресечения в том или ином виде, пока недостаточно доказательств, и они после дачи объяснений своего поступка правоохранителям были отпущены из отделения полиции», - отметила г-жа Науменко, отметив, что сейчас полиция проводит расследование этого инцидента.

Как сообщалось, 18 января В Сумах в притворе Спасо-Преображенского кафедрального собора во время вечерней службы произошел взрыв... Прибывшие на место происшествия по вызову служителя храма специалисты взрывотехнической службы выяснили, что предмет, который взорвался, оказался пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.

Во время взрыва здание церкви повреждено не было, пострадавших нет.

Уже на следующий день полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили двух человек, которых подозревают в совершении хулиганских действий. Оба - молодые люди, местные жители. У одного из них правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано в соборе.

Право Взрыв в соборе

По тематике

В Сумах полиция ищет свидетелей взрыва в Спасо-Преображенском соборе
19.01.2019 11:10

В Сумах полиция ищет свидетелей взрыва в Спасо-Преображенском соборе

Полиция просит откликнуться сумчан, которые стали свидетелями вчерашнего инцидента в Спасо-Преображенском соборе....

В Сумах установили подозреваемых во взрыве в Спасо-Преображенском соборе
19.01.2019 09:34

В Сумах установили подозреваемых во взрыве в Спасо-Преображенском соборе

В Сумах полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили лиц, подозреваемых в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе....

В Сумской епархии ПЦУ осудили взрыв в Спасо-Преображенском соборе
19.01.2019 09:23

В Сумской епархии ПЦУ осудили взрыв в Спасо-Преображенском соборе

Заявление по поводу взрыва в Спасо-Преображенском храме города Сумы размещено на портале Сумской епархии православной церкви Украины....

Взрыв в Сумах прокомментировали в ПЦУ
18.01.2019 22:13

Взрыв в Сумах прокомментировали в ПЦУ

Сегодняшний взрыв страйкбольной гранаты в Спасо-Преображенском соборе в Сумах прокомментировали в Православной церкви Украины....

В сумском соборе УПЦ (МП) прогремел взрыв (обновлено)
18.01.2019 20:38

В сумском соборе УПЦ (МП) прогремел взрыв (обновлено)

Во время вечернего богослужения в притворе Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы произошел взрыв....

Новости

Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України
Сегодня 08:04
Сумские копы вломились в квартиру на помощь маленькой девочке, плач которой переполошил весь дом (видео)
Сегодня 15:19
Россиянка пыталась вывезти из Украины старинные монеты
Сегодня 15:00
В Сумах накрыли незаконную АЗС и склад горючего
Сегодня 14:36
В передаче в Сумской СИЗО нашли наркотики в сахаре
Сегодня 14:31
В Сумах нашли без вести пропавшую 18-летнюю роменчанку
Сегодня 14:24
В Сумской мэрии обеспокоились безопасностью достройки универмага «Киев»
Сегодня 14:01
Крещенские праздники на Сумщине прошли без значительных нарушений общественного порядка
Сегодня 13:54
В Сумах у студентки отобрали мобильник
Сегодня 13:46
На Сумщине на 10% превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу
Сегодня 13:32
Криминогенная ситуация в Сумах за неделю
Сегодня 13:29
Кабмин утвердил состав госпитальных округов в Сумской области
Сегодня 13:22
view counter
view counter

Статьи

Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.