Полиция отпустила «подрывников» храма УПЦ МП в Сумах Для объявления подозрения двум мужчинам, которые бросили пиротехническое средство в помещение Спасо-Преображенского кафедрального собора в Сумах, недостаточно доказательств.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Наталью Науменко.

«По данному факту открыли уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса «Хулиганство». Она не предполагает применение к фигурантам события меры пресечения. Для переквалификации этой статьи в другую, которая позволяла бы применить к этим молодым людям меры пресечения в том или ином виде, пока недостаточно доказательств, и они после дачи объяснений своего поступка правоохранителям были отпущены из отделения полиции», - отметила г-жа Науменко, отметив, что сейчас полиция проводит расследование этого инцидента.

Как сообщалось, 18 января В Сумах в притворе Спасо-Преображенского кафедрального собора во время вечерней службы произошел взрыв... Прибывшие на место происшествия по вызову служителя храма специалисты взрывотехнической службы выяснили, что предмет, который взорвался, оказался пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.

Во время взрыва здание церкви повреждено не было, пострадавших нет.

Уже на следующий день полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили двух человек, которых подозревают в совершении хулиганских действий. Оба - молодые люди, местные жители. У одного из них правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано в соборе.