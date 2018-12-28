Полиция отпустила «подрывников» храма УПЦ МП в Сумах

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Наталью Науменко.
«По данному факту открыли уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса «Хулиганство». Она не предполагает применение к фигурантам события меры пресечения. Для переквалификации этой статьи в другую, которая позволяла бы применить к этим молодым людям меры пресечения в том или ином виде, пока недостаточно доказательств, и они после дачи объяснений своего поступка правоохранителям были отпущены из отделения полиции», - отметила г-жа Науменко, отметив, что сейчас полиция проводит расследование этого инцидента.
Как сообщалось, 18 января В Сумах в притворе Спасо-Преображенского кафедрального собора во время вечерней службы произошел взрыв... Прибывшие на место происшествия по вызову служителя храма специалисты взрывотехнической службы выяснили, что предмет, который взорвался, оказался пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.
Во время взрыва здание церкви повреждено не было, пострадавших нет.
Уже на следующий день полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили двух человек, которых подозревают в совершении хулиганских действий. Оба - молодые люди, местные жители. У одного из них правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано в соборе.
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