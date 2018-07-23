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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29213

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1680 (за предыдущую неделю – 1411) заявлений и сообщений.

Из них 105 (94) с признаками уголовного преступления. Из них раскрыто 39 (48), в том числе 2 факта телесных повреждений, 2 ограбления, 12 краж, выявлены 20 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 факта незаконного обращения с оружием. К админответственности привлечено 131 (108) граждан.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1282 (1540) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 952 (1148). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 289 (365) админматериалов, из них 6 (21) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 98 (78) протоколов. Раскрыто по горячим следам 10 (12) преступлений, найдены два человека, которые были в розыске.

Право Криминогенная обстановка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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