Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1680 (за предыдущую неделю – 1411) заявлений и сообщений.

Из них 105 (94) с признаками уголовного преступления. Из них раскрыто 39 (48), в том числе 2 факта телесных повреждений, 2 ограбления, 12 краж, выявлены 20 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 факта незаконного обращения с оружием. К админответственности привлечено 131 (108) граждан.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1282 (1540) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 952 (1148). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 289 (365) админматериалов, из них 6 (21) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 98 (78) протоколов. Раскрыто по горячим следам 10 (12) преступлений, найдены два человека, которые были в розыске.