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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52246

Сумскому «Укроповцу», который подрался с СБУшником, изменили обвинение

Сегодня, 21 января, заместителю главы областной организации УКРОП Олегу Шестаку прокуратура вручила новый обвинительный акт.

Напомним: прокуратура обвиняет его в избиении сотрудника УСБУ Дениса Салиенко. Тогда, 26 мая 2017 года, во время отдыха в ресторанном комплексе «Здыбанка», последнему сломали челюсть, пишет sumy.today.

До сегодняшнего дня Олег Шестак обвинялся прокуратурой по ч. 2 ст. 345 Уголовного Кодекса Украины - умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, которое наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Теперь обвинение изменено на часть первую ст.122 Уголовного кодекса - умышленное средней тяжести телесное повреждение, не опасное для жизни, но повлекло длительное расстройство здоровья. Это преступление предусматривает более мягкое наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

В связи с необходимостью ознакомления Олега Шестака с новым обвинением судебное заседание отложили до 28 января, 15.30.

Право Олег Шестак

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