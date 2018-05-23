В Сумской мэрии обеспокоились безопасностью достройки универмага «Киев» Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение подчиненным выяснить, что происходит с достройкой универмага «Киев».

Он поднял вопрос сегодня, 21 января, на аппаратном совещании.

- Какая ситуация с универмагом «Киев»? – спросил он у начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции Анатолия Довбни.

- Два дела сейчас находятся в Верховном суде, - ответил тот.

- Я прошу вас выйти туда и посмотреть внимательно: там сейчас происходит остекление, и ставятся какие-то колонны, - дал поручение мэр. – Это по проекту? Потому что там великий архитектор был Владимир Быков (экс-главный архитектор города – Ред.), который испохабил полгорода тут. Я так понимаю, что это он там… Знаете, чтобы он не подвел заказчиков. Я не знаю, можно это или нет, я не архитектор и не строитель, но ставить какие-то подпорки сотку, трубу квадратную, на асфальт, под то остекление… Нужно минимум обратиться к заказчику, чтобы они заказали контроль над проектом. Что там происходит? Потому что пришли ко мне архитекторы, ну буду фамилии называть, и говорят, что там есть не то что нарушения, а там есть деформация конструкции. Нужнее контроль, в первую очередь ваш. Обратите внимание. Свяжитесь с Быковым, задайте ему вопросы, выйдете, сделайте отметки, натяжечки, выводы… Не дай бог, я предупреждаю вас, чтобы потом не было у нас трагедии. Обращаюсь и к управлению труда, у нас есть отдел охраны труда. Давайте все вместе посмотрите на ситуацию.

- Этот объект является комплексом, поэтому подпадает под юрисдикцию областной ГАСИ, - начал было отвечать г-н Довбня, но мэр его перебил.

- Напишите на область, потому что у них там очень модно говорить, что в Сумах что-то не так. А то, что они должны сделать, пожалуйста, напишите им письмо, что есть информация… у нас уже куча петиций по универмагу. Люди пишут, потому что боятся. Пускай еще раз проверят.