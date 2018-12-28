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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31120

В передаче в Сумской СИЗО нашли наркотики в сахаре

В Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному Г. от гражданина Г., в пакете с сахаром было обнаружено кристаллоподобное вещество белого цвета неизвестного происхождения, похожее на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины, сообщает управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Право Наркотики СИЗО

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