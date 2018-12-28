В передаче в Сумской СИЗО нашли наркотики в сахаре В Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному Г. от гражданина Г., в пакете с сахаром было обнаружено кристаллоподобное вещество белого цвета неизвестного происхождения, похожее на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины, сообщает управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.