В передаче в Сумской СИЗО нашли наркотики в сахаре

При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному Г. от гражданина Г., в пакете с сахаром было обнаружено кристаллоподобное вещество белого цвета неизвестного происхождения, похожее на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины, сообщает управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.
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