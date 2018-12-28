Юрий Бойко: Мы обеспечим справедливую компенсацию тарифов Очередное повышение тарифов при ограничении доступности субсидий приведет к еще большему росту задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом заявил кандидат в президенты от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя рекордный рост долгов населения.

«Уже сейчас задолженность за жилкомуслуги составляет более 47 млрд грн, причем только за ноябрь она выросла на 7,8 миллиардов. Такого роста задолженности не было никогда. А после очередного повышения тарифов на фоне ограничения доступности субсидий она будет расти еще быстрее. Платежеспособность людей падает с каждым днем. Народ фактически загоняют в тарифное рабство», – заявил Юрий Бойко.

«Пора прекратить эти бесчеловечные эксперименты власти с недоступностью субсидий и их монетизацией. Перестать издеваться над людьми: пересмотреть процедуру монетизации и обеспечить начисление субсидий всем, кто в этом нуждается. Мы требуем от правительства положить конец этой грабительской тарифной политике. Я как народный депутат зарегистрировал законопроект, где просчитано, какой должна быть предельная стоимость газа для всех категорий потребителей – и для людей, и для промышленности. Она не должна превышать 4800 гривен. Исходя из неё, будут платить и предприятия, и люди, на основании этого будут начисляться субсидии. Соответственно должна быть снижена стоимость отопления. Такой подход у нас будет в будущем. То есть понятный, справедливый и обоснованный», – пояснил политик.

Юрий Бойко отметил, что монетизация субсидий приведет только к углублению кризиса неплатежей.

«Эксперименты власти с монетизацией стали очередным инструментом лишения людей какой-либо государственной помощи. Вместо того чтобы отработать механизм монетизации на примере одной-двух областей, выявить ее недостатки и слабые стороны, власть торопится распространить ее по всей стране. И делает она это не в интересах людей. По этой схеме, если государство не перечислит вовремя деньги поставщикам услуг, получатели субсидий вынуждены будут сами оплатить всю сумму. С учетом копеечных зарплат и пенсий, люди не смогут рассчитаться за потребленные услуги. Значит опять, будут расти долги, за которые в итоге могут отобрать жилье», – подчеркнул он.

Кандидат в президенты напомнил, что за время правления режима Порошенко тарифы на электроэнергию выросли в 5 раз, на газ – в 10 раз, на горячую и холодную воду – в 6 раз, на отопление – в 12 раз. При этом «правительственный рост» зарплат и пенсий не успевает угнаться за ценами и инфляцией.

«Всё, что происходит сегодня с ценами и тарифами, перешло все пределы! Люди вынуждены жить впроголодь, и это приняло уже массовые масштабы. Поэтому реальная борьба с бедностью, борьба за нормальную жизнь в Украине должны быть приоритетом, а не популистские лозунги и псевдореформы. Люди должны жить по-человечески, получать нормальные зарплаты и пенсии, а государство проводить ответственную социально-экономическую политику», – подчеркнул основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

16 января Юрий Бойко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборах президента Украины. По словам оппозиционного политика, главным для него является вернуть в страну мир, защитить простых людей от беспредела нынешнего режима и остановить социально-экономическую катастрофу в Украине.

Согласно последним соцопросам, Юрий Бойко входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, в опросе, проведенном в январе Институтом анализа и прогнозирования лидер ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко имеет 11,6% поддержки и занимает третью строчку, отставая от идущего вторым Владимира Зеленского на 1,3%.