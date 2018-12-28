Кабмин утвердил состав госпитальных округов в Сумской области

В Сумской госпитальный округ, в соответствии с Распоряжением Кабмина, входят все учреждения здравоохранения, обеспечивающие предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи населению (далее - учреждения), размещенные на территории г. Сумы и Лебедин, Сумского, Белопольского, Краснопольского и Лебединского районов.
В Глуховском - учреждения, расположенные на территории г. Глухов, Глуховского, Кролевецкого и Путивльского районов; в Конотопский - учреждения, расположенные на территории г. Конотоп, Конотопского и Бурынского районов; в Ахтырский - учреждения, расположенные на территории г. Ахтырка, Ахтырского, Великописаревского и Тростянецкого районов; в Роменский - учреждения, расположенные на территории г. Ромны, Роменского, Липоводолинского и Недригайловского районов. И в Шосткинский госпитальный округ - учреждения, расположенные на территории г. Шостка, Шосткинского, Середина-Будского и Ямпольского районов.
«Госпитальные округа образуются как «функциональное объединение учреждений здравоохранения, расположенных на соответствующей территории» для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.
Учреждения здравоохранения, охваченные госпитальным округом, оставаться в собственности и подчинении местных органов власти, участвующих госпитального округа », - говорится в распоряжении.
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