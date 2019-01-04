На Сумщине военным обещают жилье Как сообщил в ходе аппаратного совещания глава Сумской облгосадминистарции Николай Клочко, в ближайшие дни будут оформлены все документы по сдаче в эксплуатацию общежития для военных в г. Конотоп.

Жилье получат бойцы 58-ой отдельной мотопехотной бригады. «Строительство жилья для военнослужащих продолжается. В прошлом году собственное жилье получили сумские пограничники, и фактически очередь по Сумскому пограничному отряду была ликвидирована, - отметил Николай Клочко. - В этом году в ближайшие дни будут оформлены все документы по сдаче в эксплуатацию общежития в городе Конотоп для 58-ой отдельной мотопехотной бригады. И совсем скоро мы передадим это общежитие нашим военным».