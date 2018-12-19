На Сумщине на 10% превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

«Заболеваемость населения области острыми респираторными инфекциями и гриппом за последнюю неделю составила 558 человек на 100 тыс. населения, что выше порогового уровня на 10%, - отметил Сергей Бутенко. - Количество заболевших за неделю составило 5601 человек, что меньше, чем за предыдущую неделю (тогда эта цифра достигала 6093 человека). 52% всех заболевших - дети».
По словам чиновника, эпидемиологический порог сегодня превышен в Кролевецком районе - на 5%, в г. Сумы - на 19,9% и в г. Лебедин - в два раза.
Кроме того, Сергей Бутенко напомнил, что на позапрошлой неделе в Сумской области было зарегистрировано два летальных исхода от осложнений (в г. Конотоп). Сегодня на Сумщине есть «тяжелые» пациенты, которым оказывается медицинская помощь в Сумской областной инфекционной клинической больнице.
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