На Сумщине на 10% превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу Об этом во время аппаратного совещания в обгосадминистрации сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

«Заболеваемость населения области острыми респираторными инфекциями и гриппом за последнюю неделю составила 558 человек на 100 тыс. населения, что выше порогового уровня на 10%, - отметил Сергей Бутенко. - Количество заболевших за неделю составило 5601 человек, что меньше, чем за предыдущую неделю (тогда эта цифра достигала 6093 человека). 52% всех заболевших - дети».

По словам чиновника, эпидемиологический порог сегодня превышен в Кролевецком районе - на 5%, в г. Сумы - на 19,9% и в г. Лебедин - в два раза.

Кроме того, Сергей Бутенко напомнил, что на позапрошлой неделе в Сумской области было зарегистрировано два летальных исхода от осложнений (в г. Конотоп). Сегодня на Сумщине есть «тяжелые» пациенты, которым оказывается медицинская помощь в Сумской областной инфекционной клинической больнице.