В Сумах у студентки отобрали мобильник

Как выяснилось, к 18-летней студентки, которая возвращалась вечером домой, подошел неизвестный мужчина лет 30-35-ти, одетый в черную одежду, отобрал мобильный телефон и скрылся. Девушка запомнила приметы злоумышленника и правоохранители начали его розыск.
Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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