В Сумах поймали 18-летнего грабителя

На улице Герасима Кондратьева парень ограбил 25-летнего жителя Сум, отобрав у него дорогой мобильный телефон. Похищенное изъято полицией, а злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении грабежа.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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