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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54160

Крещенские праздники на Сумщине прошли без значительных нарушений общественного порядка

Чтобы праздники Богоявления и Крещения прошли спокойно, на охрану общественного порядка и общественного спокойствия в области заступили более 400 сотрудников полиции.

Усиленные наряды и автопатрули дежурили в местах наибольшего скопления людей - возле церквей, храмов и специально оборудованных на водоемах мест для купания.

В общем праздник Крещения прошел в большинстве в спокойной праздничной обстановке. Однако не обошлось без чрезвычайных происшествий: как уже сообщалось ранее, двое молодых людей совершили хулиганские действия, бросив в помещении храма Спасо-Преображенского собора в Сумах пиротехническое устройство. Сейчас личности злоумышленников установлены, с ними работают следователи.

Наряду с охраной общественного порядка в местах массового пребывания людей, работники полиции вели ежедневную постоянную работу по раскрытию преступлений. За последние выходные они раскрыли два грабежа, одно мошенничество, 4 преступления, связанные с незаконным обращением с оружием, 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и еще 8 преступлений имущественной направленности. Кроме того, правоохранители зарегистрировали 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больницу попал 83-летний пенсионер и 4 самоубийства.

Правоохранители отмечают: цикл рождественских праздников закончился, однако правила публичного поведения и безопасности не теряют своей актуальности и в будни. Поэтому советуют не злоупотреблять алкоголем; быть внимательными за рулем; обеспечить своим детям безопасность во время учебы, отдыха и в быту; быть взвешенными во время пребывания в общественных местах и развлекательных заведениях. И напоминают, что обо всех случаях совершения противоправных посягательств, преступлений и правонарушений следует немедленно сообщать полиции по телефону «горячей» линии «102» (с мобильного бесплатно), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Крещение Полиция

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