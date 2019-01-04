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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:58319

В Ахтырке поймали любителя коньяка

Сотрудники полиции задержали 21-летнего ахтырчанина, который накануне крещенских праздников похитил из торгового зала местного супермаркета две бутылки коньяка.

Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, поэтому правоохранителям не понадобилось много времени, чтобы установить личность вора.

Им оказался 21-летний ранее судимый за подобные преступления местный житель. Когда же его нашли и опросили, молодой человек не смог внятно объяснить причину своего поступка.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Кража

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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