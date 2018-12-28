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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00127

Россиянка пыталась вывезти из Украины старинные монеты

20 января пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили скрытые от контроля старинные монеты.

Вечером в пункт пропуска «Бачевск» на выезд из Украины прибыл автомобиль «Фольксваген». При осмотре салона автомобиля пограничники обнаружили скрытые от контроля 15 старинных монет, которые, возможно, составляют культурно-историческую ценность. Как выяснилось в дальнейшем, незаконно переместить через границу монеты пыталась пассажирка, гражданка России 1987 года рождения.

Сейчас монеты переданы компетентным органам. На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба Украины.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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