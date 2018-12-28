Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24194

В Сумах нашли без вести пропавшую 18-летнюю роменчанку

Работники полиции охраны нашли девушку, которая находилась в розыске как без вести пропавшая.

Происшествие произошло в Сумах, 20 января около полуночи. Около 3 минут понадобилось группе реагирования полиции охраны, чтобы прибыть по сигналу «срочный вызов полиции», поступивший из помещения сумского автовокзала. На месте происшествия полицейские выяснили: сторож автовокзала, собираясь закрыть на ночь помещение, обнаружил молодую девушку, которая явно настроилась на ночлег. Поскольку с ним она не захотела общаться, мужчине не оставалось ничего другого, как вызвать полицию.

Во время разговора с ночной посетительницей была установлена ее личность. Более того, при проверке по базам данных оказалось, что девушку разыскивают как без вести пропавшую ее родные и роменские коллеги. Получив подтверждение этой информации, правоохранители пригласили ее в салон служебного автомобиля и доставили в Сумской отдел полиции.

«Мы выяснили, что девушке 18 лет, она имеет определенные проблемы со здоровьем, и проживает в Ромнах у своих родственников, работает на местном предприятии, - рассказывает младший инспектор группы реагирования Управления полиции охраны в Сумской области Алексей Петриченко. - Утром она поссорилась с родными, поэтому и решила уйти от них. Чтобы ее не беспокоили, она оставила дома телефон, попутным транспортом отправилась в направлении границы и даже добралась до одного из пунктов пропуска. Однако нашлись неравнодушные люди, которые уговорили ее вернуться домой и даже помогли доехать до Сум. Отсюда она должна уже сама добраться домой, однако из-за позднего часа решила переждать ночь в помещении Сумского автовокзала, где ее и нашел сторож во время осмотра помещения».

С юной путешественницей в полиции провели профилактическую беседу, предупредив обо всех опасностях, которые могут подстерегать его в дороге. Девушка пообещала быть более взвешенной и не пускаться в подобные путешествия без сопровождения родственников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Ромны

По тематике

На Сумщине спасатели дважды тушили пожары в хозпостройках
18.01.2019 14:30

На Сумщине спасатели дважды тушили пожары в хозпостройках

17 января в 13:33 на линию экстренного вызова "101" поступила информация о возгорании хозяйственной постройки по переулку Островского в г....

В Ромнах на Крещение хотят установить рекорд
18.01.2019 12:15

В Ромнах на Крещение хотят установить рекорд

Федерация вольной борьбе Роменщины приглашает всех желающих детей (приходить с родителями) установить рекорд на Крещение вместе с борцами....

17.01.2019 15:16

На Сумщине под видом целительниц промышляют воровки

Роменские полицейские принимают меры, по розыску злоумышленниц, которые под видом целительниц, снимающих порчу, обокрали 82-летнюю женщину на 25 000 гривен....

Помогите разыскать! Полиция и семья пропавшей женщины надеются на помощь граждан
16.01.2019 17:40

Помогите разыскать! Полиция и семья пропавшей женщины надеются на помощь граждан

Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшей 42-летней Корчак Елены Витальевны, жительницы г. Ромны, которая 9 января ушла из дома,...

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшего мужчину
16.01.2019 16:16

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшего мужчину

Работники Глуховского отдела полиции разыскивают Лукьяненко Ивана Григорьевича, 1962 г.р., жителя с. Червоное Глуховского района....

Новости

Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України
Сегодня 08:04
Сумские копы вломились в квартиру на помощь маленькой девочке, плач которой переполошил весь дом (видео)
Сегодня 15:19
Россиянка пыталась вывезти из Украины старинные монеты
Сегодня 15:00
В Сумах накрыли незаконную АЗС и склад горючего
Сегодня 14:36
В передаче в Сумской СИЗО нашли наркотики в сахаре
Сегодня 14:31
В Сумах нашли без вести пропавшую 18-летнюю роменчанку
Сегодня 14:24
В Сумской мэрии обеспокоились безопасностью достройки универмага «Киев»
Сегодня 14:01
Крещенские праздники на Сумщине прошли без значительных нарушений общественного порядка
Сегодня 13:54
В Сумах у студентки отобрали мобильник
Сегодня 13:46
На Сумщине на 10% превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу
Сегодня 13:32
Криминогенная ситуация в Сумах за неделю
Сегодня 13:29
Кабмин утвердил состав госпитальных округов в Сумской области
Сегодня 13:22
view counter
view counter

Статьи

Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.