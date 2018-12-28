В Сумах нашли без вести пропавшую 18-летнюю роменчанку Работники полиции охраны нашли девушку, которая находилась в розыске как без вести пропавшая.

Происшествие произошло в Сумах, 20 января около полуночи. Около 3 минут понадобилось группе реагирования полиции охраны, чтобы прибыть по сигналу «срочный вызов полиции», поступивший из помещения сумского автовокзала. На месте происшествия полицейские выяснили: сторож автовокзала, собираясь закрыть на ночь помещение, обнаружил молодую девушку, которая явно настроилась на ночлег. Поскольку с ним она не захотела общаться, мужчине не оставалось ничего другого, как вызвать полицию.

Во время разговора с ночной посетительницей была установлена ее личность. Более того, при проверке по базам данных оказалось, что девушку разыскивают как без вести пропавшую ее родные и роменские коллеги. Получив подтверждение этой информации, правоохранители пригласили ее в салон служебного автомобиля и доставили в Сумской отдел полиции.

«Мы выяснили, что девушке 18 лет, она имеет определенные проблемы со здоровьем, и проживает в Ромнах у своих родственников, работает на местном предприятии, - рассказывает младший инспектор группы реагирования Управления полиции охраны в Сумской области Алексей Петриченко. - Утром она поссорилась с родными, поэтому и решила уйти от них. Чтобы ее не беспокоили, она оставила дома телефон, попутным транспортом отправилась в направлении границы и даже добралась до одного из пунктов пропуска. Однако нашлись неравнодушные люди, которые уговорили ее вернуться домой и даже помогли доехать до Сум. Отсюда она должна уже сама добраться домой, однако из-за позднего часа решила переждать ночь в помещении Сумского автовокзала, где ее и нашел сторож во время осмотра помещения».

С юной путешественницей в полиции провели профилактическую беседу, предупредив обо всех опасностях, которые могут подстерегать его в дороге. Девушка пообещала быть более взвешенной и не пускаться в подобные путешествия без сопровождения родственников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.