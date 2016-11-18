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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36200

В Сумах накрыли незаконную АЗС и склад горючего

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры совместно с работниками Нацполиции прекратили деятельность незаконной АЗС и ликвидировали незаконный склад ГСМ.

В рамках проведения операции «Акциз-2019» и расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 272 УК Украины было установлено, что на территории, которая находится в аренде одного из местных предприятий, была организована деятельность склада горюче-смазочных материалов и АЗС, через которую осуществляется оптовая и розничная торговля горючим населению.

По результатам проведенных мероприятий обнаружено, изъято и передано на ответственное хранение оборудование АЗС без маркировок относительно его происхождения ориентировочной стоимостью 2,2 млн грн (12 наземных резервуаров для ГСМ различной емкости, электромоторы и компрессоры для перекачки топлива, 4 контейнера, в которых размещены заправочные колонки и оборудование для подачи горючего), а также около 17 тонн дизельного топлива ориентировочной стоимостью 500 тыс. грн.

Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 2,7 млн грн.

Отобраны образцы изъятых ГСМ для проведения экспертизы, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Право Нелегальная заправка

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