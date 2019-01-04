До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами снег.
22 января - без осадков, температура ночью -10...- 15°С, днем -5...- 10°С.
23 января - ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью -12...- 17°С, днем -4...- 9°С.
24 января - снег, температура ночью -7...- 12°С, днем -4...- 9°С.
25 января - ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью -9...- 14°С, днем -3...- 8°С.
На выходных на Сумщине ожидается понижение температуры воздуха и без осадков....
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
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