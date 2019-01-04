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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:11232

До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода

Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни.

До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами снег.

22 января - без осадков, температура ночью -10...- 15°С, днем -5...- 10°С.

23 января - ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью -12...- 17°С, днем -4...- 9°С.

24 января - снег, температура ночью -7...- 12°С, днем -4...- 9°С.

25 января - ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью -9...- 14°С, днем -3...- 8°С.

Общество Прогноз погоды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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