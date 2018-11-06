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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Конотопские борцы завоевали 10 наград на чемпионате Берлина

Юные борцы из Конотопа после тренировочного сбора в Германии, приняли участие в чемпионате Берлина.

Наши земляки завоевали восемь золотых и две серебряных награды, сообщает сайт Федерации греко-римской борьбы Украины.

Чемпионами стали:

(2002-2004 г.р.):

Имед Худжадзе (55 кг)

Филипп Начовный (57 кг)

Дмитрий Демьяновский (41 кг)

Арсений Кутиль (38 кг)

Захар Маслак (35 кг)

(2005-2006 г.р.):

Даниил Сущенко (31 кг)

Богдан Макаровец (34 кг)

Владислав Ковтун (38 кг).

Вторые места заняли Даниил Юрченко (35 кг) и Артем Шляховенко (52 кг).

Все - воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили, тренирует спортсменов заслуженный тренер Украины В.Гайдук.

Спорт Греко-римская борьба

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