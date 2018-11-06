Конотопские борцы завоевали 10 наград на чемпионате Берлина

Наши земляки завоевали восемь золотых и две серебряных награды, сообщает сайт Федерации греко-римской борьбы Украины.
Чемпионами стали:
(2002-2004 г.р.):
Имед Худжадзе (55 кг)
Филипп Начовный (57 кг)
Дмитрий Демьяновский (41 кг)
Арсений Кутиль (38 кг)
Захар Маслак (35 кг)
(2005-2006 г.р.):
Даниил Сущенко (31 кг)
Богдан Макаровец (34 кг)
Владислав Ковтун (38 кг).
Вторые места заняли Даниил Юрченко (35 кг) и Артем Шляховенко (52 кг).
Все - воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили, тренирует спортсменов заслуженный тренер Украины В.Гайдук.
Борцы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завоевали 11 медалей на Всеукраинском турнире памяти В.Д. Демьяна, который проходил в Тернополе....
На выходных в Черкассах прошел кубок Украины по греко-римской борьбе среди взрослых....
Борцы ДЮСШ им М.Мамиашвили принимали участие в международном турнире «Спорт без границ», который проходил в Берегово....
9-11 ноября в Николаеве проходил кубок Украины по греко-римской борьбе среди юниоров....
На выходных в Черкассах прошел IХ Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти мастера спорта СССР Д.Лисуна....