Конотопские борцы завоевали 10 наград на чемпионате Берлина Юные борцы из Конотопа после тренировочного сбора в Германии, приняли участие в чемпионате Берлина.

Наши земляки завоевали восемь золотых и две серебряных награды, сообщает сайт Федерации греко-римской борьбы Украины. Чемпионами стали: (2002-2004 г.р.): Имед Худжадзе (55 кг) Филипп Начовный (57 кг) Дмитрий Демьяновский (41 кг) Арсений Кутиль (38 кг) Захар Маслак (35 кг) (2005-2006 г.р.): Даниил Сущенко (31 кг) Богдан Макаровец (34 кг) Владислав Ковтун (38 кг). Вторые места заняли Даниил Юрченко (35 кг) и Артем Шляховенко (52 кг). Все - воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили, тренирует спортсменов заслуженный тренер Украины В.Гайдук.