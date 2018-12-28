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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1983

Сумские копы вломились в квартиру на помощь маленькой девочке, плач которой переполошил весь дом (видео)

После полуночи 20 января на линию 102 поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки на улице Нахимова длительное время плачет малолетний ребенок.

Экипаж патрульных немедленно прибыл на место. Уже даже поднимаясь по лестнице, инспекторы слышали крики и плач ребенка. Двери в квартиру никто не открывал, зато крики и плач только усиливались.

Понимая, что ситуация требует решительных действий, ведь неизвестно, что именно случилось с ребенком, полицейские вместе с жителями подъезда, которые тем временем также вышли в подъезд на детский шум, открыли дверь в квартиру.

Зайдя внутрь, стражи порядка были потрясены - свет везде был выключен, и в одной из комнат, где был включен телевизор, стояла и плакала двухлетняя девочка. Кроме нее, в квартире больше никого не было.

«Когда я взяла на руки девочку, то она начала постепенно успокаиваться. Поняв, что девочке нужно поменять памперс, я с ее соседкой сразу же покупали ее и сменили подгузник. Далее, ребенок полностью успокоился, начала улыбаться и играть с нами», - рассказывает инспектор 2-й роты УПП в Сумской области Валерия Крамаренко.

Также инспекторы вызвали бригаду скорой помощи, чтобы осмотреть ребенка. Убедившись, что девочка здорова, патрульные сообщили о ситуации сотрудникам ювенальной превенции Сумского отдела полиции. Именно в это время на пороге квартиры появился и горе-отец. Он имел явные признаки алкогольного опьянения. Как в дальнейшем установили патрульные, мама девочки находится за границей, а отец в эту ночь пошел в центр города на поиски спиртных напитков, ведь хотел продолжить «алкогольный отдых». Кроме того, при осмотре квартиры, на балконе, стражи порядка обнаружили устройство вероятно для употребления наркотических веществ.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Отца доставили в отдел полиции для дачи объяснений, а ребенка передали в Сумскоц областноц специализированный дом ребенка.

Право Патрульная полиция
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