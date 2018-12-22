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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27354

В Сумы едет чемпион

25-27 января в Сумах пройдут игры полуфинальной группы кубка Украины по волейболу.

В спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) встретятся четыре команды, который сыграю круговой турнир. Кроме «ШВСМ-СумДУ» участвуют львовский действующий чемпион Украины и обладатель кубка «Барком-Кажаны», хмельницкий «Новатор» и одесский «Политехник».

В пятницу игры начнутся в 16.00, в субботу – в 13.00, в воскресенье – в 11.00. Вход свободный.

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Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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