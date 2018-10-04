Сумчанин гулял по городу с шестью метательными ножами

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, работники полиции на Покровской площади города Сумы остановили 55-летнего местного жителя, у которого при проведении внешнего осмотра обнаружили и изъяли шесть метательных ножей с признаками холодного оружия. Изъятое направлено на экспертизу.
В городе Кролевец полиция остановила 26-летнего жителя Кировоградской области, у которого при проведении внешнего осмотра обнаружила 24 ножа с признаками холодного оружия. Ножи были направлены на экспертизу, которая подтвердила их принадлежность к холодному оружию.
Еще два ножа, которые имеют признаки холодного оружия, были обнаружены и изъяты работниками полиции Сум у 18-летнего сумчанина во время обыска по месту его жительства.
Полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.263 «Незаконное обращение с оружием» Уголовного кодекса Украины. За ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей или иного холодного оружия без предусмотренного законом разрешения предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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