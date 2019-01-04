Суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы по делу советника экс-мэра Конотопа Мужчину подозревают в незаконном хранении гранаты Ф-1 и организации совершения преступления с применением гранаты РГД-5 в отношении депутата Конотопского городского совета.

Лицо было задержано прокуратурой совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, Национальной полиции при оперативном сопровождении спецподразделения «КОРД». Правоохранители обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Заречный районный суд г. Сумы применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителем стала депутат Сумского областного совета.

Сторона обвинения, не согласившись с мерой пресечения, выбранной судом первой инстанции, подала апелляционную жалобу. Сумской апелляционный суд назначил рассмотрение дела на 15 февраля 2019 года в 9 час. 00 мин. Пересматривать решения суда первой инстанции будет коллегия судей в составе В.В.Матуса, Ю.А. Филоновой, В.Ю.Рунова.